توريد 177 ألفًا و845 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، عن استلام 177 ألفًا و845 طنًا من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2024 الحالي.

وقال «الهابط»، إنه جرى الاستلام من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، تشمل الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة هذه المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجهها.

وشدد على التأكيد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام، في مدة لا تتجاوز الفترة المقررة.