ضبط ورشة تصنيع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط رجال الأمن مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص بالقاهرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل بإستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وإتخاذها مكاناً لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.
بإستهداف الشقة ، أمكن ضبطه وعثر على كمية من الخامات و الأدوات المستخدمة فى التصنيع وعدد من العبوات المجهزة للتعبئة .
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.