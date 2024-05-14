برلمانية: القطاع الخاص له دور حيوي في تنفيذ خطة التنمية العمرانية

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، اجتماع وزير الإسكان بشأن بحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري.

وأوضحت " الكسان " فى تصريحات لصدى البلد أنه حان الآن التوسع في ملف التطوير العقاري ، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، لافتة إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي.

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وأشارت عضو النواب الى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، الأمر الذي يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى.

وكان قد التقى وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، والوفد المرافق له ، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وعدد من كبار قيادات المجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية بين الجانبين.