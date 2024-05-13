زيارة دولة.. سلطان عمان يتوجه إلى الكويت لبحث مجالات التعاون المشترك

غادر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بلاده متوجها إلى الكويت في زيارة دولة.

وذكرت وكالة الأنباء العماني في منشور لها على منصة "اكس"، أن السلطان هيثم بن طارق قد غادر السلطنة متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة "دولة" تستغرق يومين يلتقي خلالها بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وفي بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني أمس جاء فيه أنه "ترسيخًا لعلاقات الأخوة الطيبة الممتدة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وتعزيزا لأوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه توطيدها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقًا ونماءً وازدهارًا، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة «دولة» إلى دولة الكويت يلتقي خلالها بأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ابتداء من يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من الشهر الحالي ".

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلّعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث الموضوعات التي تجسد العمل الخليجي وتعزز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

ويرافق السلطان خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء.