سقوط عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والبضائع المهربة جمركياً بدائرة القسم.. وعثر بحوزتهم على (5 بنادق خرطوش – عدد 38 هاتف محمول) .
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.