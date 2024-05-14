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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب شركة محكوم عليه بالسجن 106 سنوات بالجيزة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (مالك شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) محكوم عليه بالسجن 106 سنوات وغرامات مالية (11 مليون و 188 ألف جنيه في 132 قضية " نصب"). 

كما تم ضبط (صياد - مقيم بمحافظة بورسعيد) سبق اتهامه في 20 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص – بلطجة – سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سلاح ناري وبلطجة محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 16 قضية أبرزها (استعراض قوة ) وبحوزته ( بندقية خرطوش وطلقتان).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية استعراض قوة المحكوم عليهم سرقة بالاكراه صاحب شركة شركة مقاولات

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