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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جولة لطلاب المعاهد الأزهرية ببني سويف في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

 استقبلت جامعة الأزهر، وفدًا طلابيًّا من المعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف؛ للتعرف على كليات جامعة الأزهر ودورها في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين جميع مؤسسات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

بدأت الزيارة بتفقد كلية طب البنين بالقاهرة، وكان في استقبال الطلاب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجيه منصور، رئيس قسم الهستولوجي مدير وحدة التعليم الطبي المستمر، والدكتور احمد صلاح، رئيس قسم طب وجراحة العيون، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، بالطلاب في رحاب كلية الطب البنين بالقاهرة تلك الكلية المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، صاحبة التاريخ العريق في العطاء من أساتذتها في جميع تخصصات الطب، وأوضح فضيلته أن الكلية خرجت 52 دفعة من الأطباء المتميزين داخل مصر وخارجها، تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، ويتم الاستعداد الآن لتخريج الدفعة المزدوجة رقم 53 (قديم وحديث).

 

ووجه الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الوفد الطلابي الي أهمية الجد والاجتهاد في العملية التعليمية، مشددًا عليهم بأن يكون لكل طالب علم هدف يجد ويجتهد من أجل تحقيقه، لافتًا إلى أن العام القادم سوف نجد من بينكم من أصبح طالبًا هنا في كلية الطب.



ورحب الدكتور وجيه منصور، رئيس قسم الهستولوجي مدير وحدة التعليم الطبي بالكلية، بالطلاب في رحاب كلية الطب، وعبر عن سعادته وهو يري شبابًا مفعمًا بالأمل، مؤكدًا على أن طالب الأزهر الشريف طالب متميز؛ لأنه درس مناهج الأزهر الشريف التي تقوم على الوسطية والاعتدال؛ لأنها مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

وفي ختام زيارة كلية الطب حرص الطلاب على تفقد أقسام الكلية؛ للتعرف عليها، مشيدين بالجهود العلمية التي لمسوها داخل هذا الصرح العلمي الكبير.

 

كما قاموا بجولة تفقدية للمكتبة المركزية بالجامع واطلعوا على بعض ما تحتويه من كنوز علمية وثقافية، وكان في استقبالهم الأستاذ أحمد فتحي، مدير عام المكتبة.

 

كلية الطب الزيارة جولة لطلاب المعاهد الأزهرية

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