نادر السيد يكشف طريقة لعب منتخب مصر أمام بوركينافاسو ويشيد بحسام حسن

أشاد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بأداء المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال نادر السيد، في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار، إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، غيّر طريقة اللعب من (3-4-3) إلى (5-3-2)، وأحيانًا تحولت إلى (5-4-1)، مشيرًا إلى أن هذا التغيير ساعد في إغلاق المساحات الدفاعية والاعتماد على أسلوب "الزون ديفنس" من منتصف الملعب.

وأضاف أن هذا الأسلوب التكتيكي خدم مروان عطية بشكل خاص، حيث جعله يؤدي أدواره بجهد منظم دون ترك مساحات كبيرة خلفه، لافتًا إلى أن فلسفة حسام حسن اعتمدت على تحقيق النتيجة المطلوبة حتى لو بتغيير النهج المعتاد.

واختتم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن النتيجة إيجابية جدًا تُحسب لحسام حسن، لكن من المهم رصد الإيجابيات والسلبيات والعمل على تطوير الأداء في المباريات المقبلة.