أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها
نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية
تصعيد خطير.. بولندا تعلن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا في قلب مناورات عسكرية
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025
هل زوجي الثاني يُعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول؟.. دار الإفتاء تجيب
عمرو الدردير يكشف: حسين الشحات يتلقى عرضًا مُغريًا من هذا النادي
أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة
مصطفى الفقي: إسرائيل «تُعَربد» في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير
القانون يلزم جهات التنقيب عن المعادن بالإبلاغ عن الآبار الجوفية .. تفاصيل
تحقيقات وملفات

استهداف قادة حماس في قلب الدوحة.. بين الإدانة القطرية والصمت الأمريكي واستعراض القوة الإسرائيلية

أحمد العيسوي

أعاد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقادة المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام، ترتيب المشهد الإقليمي وفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول طبيعة الصراع وحدود أمن العواصم العربية. فالحدث لم يعد مجرد ضربة عسكرية موجهة ضد فصيل فلسطيني، بل تحول إلى رسالة سياسية وأمنية تحمل أبعادًا متعددة، لا سيما مع ما كشفته التقارير عن علم واشنطن المسبق بالعملية. وبين موقف قطر الرافض للعملية، وصمت الولايات المتحدة، واستعراض القوة الإسرائيلي، تتشكل معادلة جديدة تعكس خطورة المرحلة المقبلة.

إدانة قطرية واضحة

في أول رد فعل رسمي، أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي بأشد العبارات، مؤكدة أنه استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس". جاء البيان ليضع الدوحة في موقف حرج؛ فهي من جهة تُظهر دعمها السياسي لحقوق الفلسطينيين، ومن جهة أخرى تحاول الموازنة بين التزاماتها كحليف لواشنطن ومقر لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

تفاصيل العملية كما وردت في الإعلام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو، بالتنسيق مع جهاز "الشاباك"، نفذ ضربة دقيقة استهدفت قيادة "حماس" في الدوحة. ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" تفاصيل العملية التي وصفها بأنها "موجهة بالدقة". اللافت أن الاستهداف جاء بينما كان وفد "حماس" مجتمعًا في العاصمة القطرية لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، ما يطرح تساؤلات حول دلالات التوقيت ورسائل الاستهداف.

رسالة متعددة الأبعاد

يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الضربة تحمل رسائل سياسية تتجاوز البعد العسكري المباشر. فهي إشارة واضحة إلى إيران وقطر وتركيا بأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان تعتبره تهديدًا لأمنها، حتى لو كان ذلك داخل دول حليفة لواشنطن. وبذلك تتحول العملية إلى استعراض لقدرة إسرائيل على كسر الحدود التقليدية للردع.

تنسيق أمريكي إسرائيلي؟

ما نُقل عن منح واشنطن الضوء الأخضر عبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، يعكس بحسب الخبير عمق التنسيق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حتى وإن لم تعلن واشنطن دعمها المباشر، فإن صمتها أو امتناعها عن الاعتراض يكشف إدراكها المسبق بالعملية، أو على الأقل رضاها الضمني عنها. وهو ما يضع البيت الأبيض في موقف حساس وسط تساؤلات عربية ودولية حول دوره الفعلي.

الموقف القطري بين المعادلة الأمنية والسياسية

الدوحة بدورها تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فهي من جهة تستضيف قيادة "حماس"، ومن جهة أخرى تُعد حليفًا وثيقًا لواشنطن وتحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. هذه المعادلة قد تضعها في اختبار صعب بين التزاماتها الإقليمية وحساباتها الأمنية، خاصة إذا تحولت أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات.

تداعيات محتملة على مسار الحرب

وفق اللواء نبيل السيد، قد تدفع الضربة قادة "حماس" إلى إعادة النظر في أماكن تمركزهم، وربما تغيّر من طبيعة تحركاتهم وأدواتهم في إدارة الصراع. كما أن العملية ستثير مخاوف واسعة من أن تصبح عواصم عربية أخرى غير آمنة لقيادات الفصائل الفلسطينية، ما يفتح الباب أمام جدل عربي حول جدوى استضافة تلك القيادات في الخارج.

صراع يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا

يرى الخبير أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد ضربة عسكرية، بل هو "رسالة سياسية مركبة" تستهدف قطر والإقليم بأكمله. إنها إشارة إلى أن المواجهة لم تعد حكرًا على الجبهات التقليدية في غزة أو سوريا، بل قد تمتد إلى أي عاصمة عربية، وهو ما يعني أن الصراع دخل مرحلة أكثر تعقيدًا وحساسية.

بين إدانة قطرية صريحة، وصمت أمريكي لافت، واستعراض قوة إسرائيلي، يقف الإقليم على أعتاب معادلة جديدة قد تعيد تشكيل موازين الصراع. فالضربة على الدوحة، إن صحت تفاصيلها، لم تكن مجرد عملية عسكرية، بل تطور استراتيجي يعكس انتقال المواجهة إلى مستوى أخطر وأوسع. وهي رسالة بأن أمن العواصم العربية قد يصبح جزءًا من معادلة الردع، ما يفرض على الدول إعادة التفكير في سياساتها وتحالفاتها مع دخول الصراع مرحلة غير مسبوقة.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
ما هي تقلصات العضلات؟
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
