بعد تصدره الترند وتشويق جمهوره.. وائل كفوري يطرح "لآخر دقة"

طرح النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، فيديو كليب اغنيته الجديدة "لآخر دقة" وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.. تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.



كان الفنان اللبناني وائل كفوري روج لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" لا يتعدى الـ10 ثوان، وأثار وائل اهتمام محبيه بالفيديو الذى ظهرت فيه مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.



يُذكر أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية، أغنية "الوقت هدية" التي طرحها قبل شهر تقريباً، وحققت نِسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور.. وتقول كلمات أغنية "لآخر دقة":..

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ ومكتوب

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضلو

جوا محفوظ

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك

دنيي فيها ببقى

بنسى كل الأسامي

بنسى شوارع وقلوب

الا اسمك بقلبي بيضل

جوا محفوظ ومكتوب

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت انا والايام

إلك بفَتِّح عينيي

وعلى صورة وجك بنام

كل لحظة عنا ذكرى لبكرا

انت وانا

ومكتوب على كل دقة

من قلبي بحبك لآخر دقة

وبشوف جوا بعيونك