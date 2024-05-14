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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 300 شخص.. وزارة الخارجية تعزي أفغانستان في ضحايا الفيضان المدمر

صدى البلد

تقدمت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، بتعزيها لأفغانستان في ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب شمال البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "خالص التعازى لدولة وشعب أفغانستان الشقيق في ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب شمال البلاد، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا ووقوع خسائر مادية فادحة.


نتضامن مع الشعب الأفغانى في تلك المحنة، وندعو الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته".

وأدى فيضان أفغانستان التي ضربت شمال شرق البلاد، ما أدى إلى سقوط 300 قتيل. 

ولحق حالة الدمار بالقرى والمنازل وشوارع المدن التي غمرتها مياه الفيضانات وتسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى ومفقودين، وحذرت السلطات المحلية المواطنين بتوخى الحذر.

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