البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.696 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 25339 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 30736 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10908 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة.