مرصد الأزهر: دعوة سيناتور أمريكي لقصف غزة بالنووي فاضحة ومتطرفة

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بأشد العبارات دعوة السيناتور الجمهوري الأمريكي "ليندساي غراهام" إلى قصف قطاع غزة بـقنبلة نووية.

وقال مرصد الأزهر في تقرير له، إن هذه تصريحات كاشفة لعقلية صاحبها بقدر ما هي فاضحة لمقدار التماهي في التطرف تجاه المدنيين العزل فضلًا عن كونها استدعاء لتاريخ ما أحوج من يرون في أنفسهم الأهلية الأخلاقية لقيادة العالم أن يعتذروا عنهت؛ لا أن يعودوا إلى التلويح وبه والاستشهاد بوجاهته والدعوة إلى تكراره ضد مدنيين أبرياء.

وتابع المرصد: لعل هذا الموقف أشد ما يكون غرابةً في ظل جرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتـ..لال واستخدامه الجوع سلاحًا ضد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وتسائل مرصد الأزهر: بأي عين أخلاقية ينظر الداعون إلى استخدام السلاح النووي؟ وبأي عقل يجعلون من المدنيين العزل تهديدًا للكيان المحتل بكل سطوته وجبروته؟.