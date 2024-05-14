علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع الأورام الخبيثة التى تصيب الجسم ويصعب علاجه لذا فإن الاكتشاف المبكر له يلعب دور كبير في الوقاية من المضاعفات.



ووفقا لموقع مايو كلينك نعرض أهم العلامات التى تساعد فى اكتشاف سرطان الجلد.

تشمل علامات سرطان الجلد:

بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة من سرطان الجلد

شامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفة

آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسود

آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقة

آفات داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف أو المهبل أو فتحة الشرج



الام الشرج

أنواع نادرة



من ضمن أنواع سرطان الجلد الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

ساركوما كابوسي. يَظهر هذا النوع النادر من سرطان الجلد في الأوعية الدموية بالجلد ويَتسبب في ظهور بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطية.

بشكل أساسي، يُصيب مرض ساركوما كابوسي من لديهم ضعف في الجهاز المناعي، كالمصابين بالإيدز، كما يُصيب من يَتناوَلون أدوية تُثبط مناعتهم الطبيعية، كالذين سبق أن خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.

هناك آخرون أيضًا معرضون بشكل متزايد لخطورة الإصابة بساركوما كابوسي، ومنهم الشباب الذين يَعيشون في إفريقيا أو العجائز من ذوي الأصول اليهودية الإيطالية أو اليهود الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا الشرقية.

سرطان خلايا ميركل يَتسبب سرطان خلايا ميركل في ظهور عقيدات قوية لامعة على الجلد أو أسفله وفي جريبات الشعر و غالبًا ما يَظهر سرطان خلايا ميركل على الرأس والعنق والجذع.

سرطان الغدد الدهنية يُصيب هذا النوع غير الشائع والعدواني الغدد الدهنية في الجلد و يُمكن أن يَظهر سرطان الغدة الدهنية، الذي يَظهر عادة في صورة عقيدات صلبة وغير مؤلمة في أي مكان، ويَظهر معظمها على جفن العين، وهذا ما يَجعل الكثير يُخطئون ويَعتقدون أنه من الأمراض الأخرى التي تُصيب الجفون.