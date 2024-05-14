عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

صدى البلد

يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع الأورام الخبيثة التى تصيب الجسم ويصعب علاجه لذا فإن الاكتشاف المبكر له يلعب دور كبير في الوقاية من المضاعفات.


ووفقا لموقع مايو كلينك نعرض أهم العلامات التى تساعد فى اكتشاف سرطان الجلد.

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

تشمل علامات سرطان الجلد:

بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة من سرطان الجلد
شامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفة
آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسود
آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقة
آفات داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف أو المهبل أو فتحة الشرج 
 

الام الشرج
الام الشرج

أنواع نادرة 


من ضمن أنواع سرطان الجلد الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

ساركوما كابوسي. يَظهر هذا النوع النادر من سرطان الجلد في الأوعية الدموية بالجلد ويَتسبب في ظهور بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطية.

بشكل أساسي، يُصيب مرض ساركوما كابوسي من لديهم ضعف في الجهاز المناعي، كالمصابين بالإيدز، كما يُصيب من يَتناوَلون أدوية تُثبط مناعتهم الطبيعية، كالذين سبق أن خضعوا لعمليات زرع الأعضاء.

هناك آخرون أيضًا معرضون بشكل متزايد لخطورة الإصابة بساركوما كابوسي، ومنهم الشباب الذين يَعيشون في إفريقيا أو العجائز من ذوي الأصول اليهودية الإيطالية أو اليهود الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا الشرقية.

سرطان خلايا ميركل يَتسبب سرطان خلايا ميركل في ظهور عقيدات قوية لامعة على الجلد أو أسفله وفي جريبات الشعر و غالبًا ما يَظهر سرطان خلايا ميركل على الرأس والعنق والجذع.
سرطان الغدد الدهنية يُصيب هذا النوع غير الشائع والعدواني الغدد الدهنية في الجلد و يُمكن أن يَظهر سرطان الغدة الدهنية، الذي يَظهر عادة في صورة عقيدات صلبة وغير مؤلمة في أي مكان، ويَظهر معظمها على جفن العين، وهذا ما يَجعل الكثير يُخطئون ويَعتقدون أنه من الأمراض الأخرى التي تُصيب الجفون.

سرطان الجلد الجهاز المناعي الأورام الخبيثة الإصابة بسرطان الجلد اكتشاف سرطان الجلد علامات سرطان الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

موضوعات متعلقة

بطعم لذيذ .. طريقة عمل المحشي المشكل

علامات شائعة تكشف سرطان الرئة مبكرا.. تعرف عليها

بمذاق شهي.. طريقة عمل عصير أفوكادو بالتمر

بذور مصرية شهيرة تعالج أقوى الأمراض.. تفاصيل

العاصفة الشمسية الكبرى .. هل تعود مرة أخرى؟

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

تتسبب فى وفاة مليون.. تحذير من كارثة صحية منتشرة بين جميع الطبقات

ترشيحاتنا

التعادل 1-1 يحسم مواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

شاب أجنبي يصور فيديو مستفزا لفتاة في الشارع.. والأمن يتدخل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني خلال الأعمال التحضيرية للقمة العربية في المنامة

تحديد المصير| تشكيل مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

وزير النقل: الرئيس السيسي مهتم بتجارة الترانزيت.. ونستهدف 5 ملايين حاوية سنويًا

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الجلد

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

فى دورته الـ 77 .. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

فيديو

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-