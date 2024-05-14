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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يلتقون على هامش اجتماع المنامة

صدى البلد

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن كلاً من سامح شكري وزير الخارجية ونظيريه الأردني والعراقي السيد أيمن الصفدي والدكتور فؤاد حسين عقدوا اجتماعاً يوم ١٤ مايو الجاري، على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة، وذلك للتشاور  في إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم. 
وقال السفير أحمد أبو زيد إن اللقاء شهد قيام الوزير شكري بتجديد التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أية محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتكثيف العمل والتعاون في إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجاً للعمل العربي المشترك، مؤكداً على أن مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور شامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث ببعضها وتعظيم الفوائد المشتركة في إطار ما يربط بينهم من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.
ووفقا للسفير أبو زيد فقد تطرق الاجتماع أيضاً إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت، بحيث تواكب إنجازات العلاقات الاقتصادية النجاحات السياسية التي تحققت في السنوات الماضية.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بأن وزير الخارجية تناول آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الثابت والداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

السفير أحمد أبو زيد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق قمة المنامة اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة أيمن الصفدي الدكتور فؤاد حسين سامح شكري

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