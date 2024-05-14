استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، أعضاء لجنة الإسكان و الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ، في إطار زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد لبحث ومناقشة سبل التعاون في عدد من خطط التنمية بين المحافظة و اللجنة ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، و النائب الأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ،والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والنائب الاستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب وعدد من الأجهزة المختصة.

في بداية اللقاء ، رحب محافظ بورسعيد بزيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد ، مثمنا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة الإسكان والإدارة المحلية في جميع المحافظة ، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر بين اللجنة والمحافظة ، حيث شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " شركاء النجاح " يبرز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد في جميع المجالات ، و نتائج التنمية على أرض الواقع .

واستعرض محافظ بورسعيد عرضا تقديميا بالارقام و الاحصائيات يوضح حجم ما شهدته محافظة بورسعيد من مشروعات في قطاع الإسكان ، مؤكدا أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من مشروعات الإسكان تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ، لافتا أنه تم تنفيذ أكثر من 44 ألف وحدة سكنية ببورسعيد خلال ثمانية أعوام ما بين بديل عشوائيات و إزالات و اسكان اجتماعي و تعاوني ، و هو معدل لم تشهده المحافظة من قبل في قطاع الإسكان ، كما استعرض المحافظ الخطة الاستثمارية لمحافظة بوسعيد ، و بيانا بإجمالي المنصرف للمشروعات المنفذة طبقا لمصادر التمويل من عام 2014 حتى عام 2023 .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، خلال كلمته أننا نواجه حاليا معركة وعي ، والتي تعد من أهم التحديات في الوقت الراهن ، وهو ما يتطلب تنمية الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع لدعم جهود الدولة المصرية واستكمال خطة التنمية ،مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مجهود كبير للتوعية بما تشهده الدولة من تنمية وإعمار.

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بإنجازات الدولة التي تعكسها الأرقام والاحصائي 1000317981 1000317983 1000317924 1000317960 1000317963 1000317982 1000317975 1000317972 1000317969 1000317978 1000317936 1000317954 1000317966 1000317942 1000317933

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، وقال المحافظ خلال اللقاء، أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوها ان البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة كانت على رأس اولويات الدولة المصرية، وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، في مختلف المجالات ، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في بورسعيد وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت عددا كبيرا من الوحدات السكنية على مدار الـ8 سنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، أو اسكان اجتماعي و اسكان تعاوني وأصبحت المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات ، ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، لتليق بالمواطن البورسعيدي ، كما تبادل المحافظ الحديث مع اللجنة عن التغيير الجذري الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات بعد أن أصبحت قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

ومن جانبه ، تقدم اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان و الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على حس الاستقبال والتعاون المثمر ، كما توجه بالشكر للسادة نواب بورسعيد على جهودهم الملموسة في العديد من الملفات لخدمة المواطنين .

و أعرب خلال كلمته ، عن فخره بما لمسه على أرض بورسعيد من تنمية ونهضة مسبوقة ، متناولا الحديث عن جهود الدولة ببورسعيد مؤخرا تأكيدا لما قاله محافظ بورسعيد خلال حديثه حول المشروعات الضخمة التي جرت ببورسعيد في وقت قياسي .

و تطرق رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، حول أهم القرارات التي أصدرتها اللجنة مؤخرا ، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد ، و تأثيراته التي تأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول ، كما أشار خلال حديثه أن زيارة محافظة بورسعيد اليوم تهدف للتعرف على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع ، مشيرا أن هذا الإنجاز كان نتيجة جهود كبيرة وعمل دؤؤب على مدار الساعة قائلا " هناك اختلاف كبير بين ما تشهده الدوله حاليا وبين الدولة خلال عام ٢٠١٤ "

و تطرق أيضا خلال حديثه لجهود اللجنة في خطة تطوير منظومة النقل النهري و البري و ما شهدته المحافظات المصرية في هذا القطاع ، لافتا إلي أن الزيارة تشمل أيضا زيارة ميناء غرب و شرق بورسعيد و زيارة مدينة بورسعيد الجديدة لتعظيم الاستفادة من مقومات هذه المناطق ، و بحث خطة التطوير بها بما يتماشى مع التنمية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة .

ومن جانبهم ، وجه وفد لجنة " الإسكان و الإدارة المحلية " بمجلس الشيوخ بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد ، على حسن الاستقبال ، كما أكدوا على فخرهم بما لمسوه من تنمية و تطور حضاري غير مسبوق على أرض بورسعيد منذ وصولهم للمحافظة ، وأشاروا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد خلال الفترة الحالية رواجا سياحيا كبيرا نتيجة المشروعات القومية و السياحية و الخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخرا .