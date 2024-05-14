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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ تبدأ زيارتها للباسلة بلقاء محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد،يستعرض
محافظ بورسعيد،يستعرض المشروعات القومية على أرض الباسلة مع لج

بدأت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد محمد سعيد، زيارتها لمحافظة بورسعيد، بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة.

 

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باللجنة مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشيوخ لتشريع القوانين، موضحاً أنه وسط قامات نيابية قديرة يعتز بها وبزيارتها في محافظة بورسعيد.

 

واستعرض محافظ بورسعيد، المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية علي أرض بورسعيد في كل المحاور والمجالات، خاصة الإسكان "بديل عشوائيات، بديل إزالات، اجتماعي، وتعاوني"، والنقل من بنية تحتية وموانئ.

 

وأكد النائب خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على دور اللجنة في تشريع عدد من القوانين التي كان من شأنها دفع عجلة الاقتصاد القومي، وكذلك متابعة خطط المشروعات التي يتم تنفيذها وآلية الوصول إلى أعلى عوائد على اقتصاد مصر.

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وأوضح رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن محافظة بورسعيد لها تاريخ عريق ونلقي لها اهتماماً بالغاً لما فيها من مشروعات هامة بموانئ غرب بورسعيد وشرق بورسعيد، لافتاً إلى أنه سيتم زيارة الموانئ برفقة اللواء بحري محمد احمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، وكذلك الوقوف على موقف المشروعات الإسكانية الموجودة بالمحافظة، وزيارة المشروعات بشرق وجنوب بورسعيد .

محافظ بورسعيد،يستعرض المشروعات القومية على أرض الباسلة مع لجنة إسكان الشيوخ

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وفي نهاية اللقاء، تبادل اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدروع لمجلس الشيوخ والمحافظة.

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