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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد لرؤساء لجان الإعدادية: يجب مراعاة العامل النفسي للطلاب أثناء الامتحانات

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد ممنوع اصطحاب المحمول فى امتحانات الإعدادي

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وحضر الاجتماع طاهر الغرباوي وكيل المديرية ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية  و ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات و الحسيني راغب رئيس لجنة النظام والمراقبة .

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ورحب وكيل تعليم بورسعيد بالحضور لافتا إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أن تؤدى على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة ومن يخالف ذلك أو يتهاون فيه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو من الملاحظين.

وكيل تعليم بورسعيد ممنوع اصطحاب المحمول فى امتحانات الإعدادية

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ووجه وكيل  تعليم بورسعيد الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

كما كلف وكيل الوزارة جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بجميع اللجان نطاق الإدارات التعليمية كل في تخصصه ورفع تقارير يومية له بنتائج هذه المتابعات.

وطالب الدكتور محمد عبد التواب رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر معه شخصيا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

جدير بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في الفترة من 15 حتى 21 مايو  الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل من الصف الأول حتى الصف الثالث هذا العام الدراسي 2022 – 2023.

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