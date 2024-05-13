محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار اللقاءات المتواصلة مع النواب لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الدكتور محمود حسين مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد ، وأثنى على الدور الكبير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بمحافظة بورسعيد، ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.