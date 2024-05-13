عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد،  في إطار اللقاءات المتواصلة مع النواب لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

ضبط سوبر ماركت بحوزته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد

إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بنهر الطريق في حي المناخ ببورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد مع الدكتور محمود حسين مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد ، وأثنى على الدور الكبير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بمحافظة بورسعيد، ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة بمدينة بورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

بورسعيد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجنة الشباب و الرياضة محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة محافظة بورسعيد مجلسي النواب والشيوخ محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

موضوعات متعلقة

ضبط سوبر ماركت بحوزته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد

حملات لاستهداف مغاسل السيارات غير المرخصة بمحافظات القناة

إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بنهر الطريق في حي المناخ ببورسعيد

تعليم بورسعيد يكرم 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال

بورسعيد..متابعة تطوير منطقة علي بن أبي طالب وإنشاء "سوق حضاري حديث" بالمنطقة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي ببورفؤاد لمتابعة مدى انتظام تلقي طلبات التصالح

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ بورسعيد لبحث مستجدات الأعمال والتعاون

ترشيحاتنا

بكري: اتحاد القبائل العربية لا يمكن أن يكون بغرض الفرقة.. والعرجاني رجل وطني

جيش الاحتلال يعلن تدمير منصتي صواريخ لـ حزب الله في لبنان |شاهد

حريق هائل يلتهم منزلين في القليوبية

المرصد الأورومتوسطي: قوات الاحتلال اقتحمت مراكز الإيواء بمدارس الأونروا في جباليا

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

أردوغان: أكثر من 1000 عضو لحماس يتلقون العلاج في المستشفيات التركية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-