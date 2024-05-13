ضبط سوبر ماركت بحوزته كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد

شنت إدارة تموين وسط التابعة لمديرية تموين بورسعيد حملات موسعة لتمشيط للأسواق لملاحقة المخالفين وذلك بتعليمات مستمرة من محمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين.

وأسفرت حملة تموين وسط بورسعيد عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية وبيانها 54 من المياه الغازية منتهية الصلاحية أطعمة مختلفة 48 عبوة خلطات متنوعة منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 10 عبوات جبنه مطبوخه منتهية الصلاحية و10 عبوات زبادى فواكه منتهية الصلاحية.



كما تمكنت حملة تموين بورسعيد من ضبط كميات من عبوات الحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية و قوالب من اللانشون زنة 4 كجم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كميات من علب جبن مثلثات منتهية الصلاحية

تم التحفظ على الكميات المضبوطة حفاظاً على صحة المواطنين وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

لمخالف القانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس