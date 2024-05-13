إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة بنهر الطريق في حي المناخ ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد رئاسة المهندس نعمان علي نعمان حملة مكبرة ، لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات والتعديات على نهر الطريق ورصد المخالفات البيئية بالمحال والمطاعم والكافيهات بمنطقة قشلاق السواحل في نطاق الحي، بمشاركة قيادات الحي ومنهم السيد الضوي سكرتير الحي.

وأسفرت حملة مناخ بورسعيد عن التحفظ علي فرن وعدد كبير من الاستاندات والحوامل المعدنية وحوالي ١٠ طاولات و٢٠ كرسي وتم إيداعها بمخزن الحي لحين إتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم تكرار المخالفات ، فضلا عن توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

ومن جانبه شدد رئيس حي المناخ فى بورسعيد أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالطريق العام والتعدي عليه وإعاقة الحركة المرورية ،مؤكداً أنه سيتم إتخاذ إجراءات ضدهم قد تصل لإلغاء ترخيص المحل.

رئيس مناخ بورسعيد نواصل الضرب بيد من حديد علي كل مخالف ومتعدي علي الطريق العام 1000316725 1000316724 1000316723 1000316720 1000316721 1000316722 1000316719 1000316718 1000316717 1000316714 1000316715 1000316716 1000316711 1000316712 1000316713

وأكد "نعمان" لن نستثني أية مخالف أو متعدي ؛حيث تعد ظاهرة إنتشار الإشغالات والتعديات آفة تصيب شوارعنا وتقتل أية جمال وتحضر بها ،فضلا عن الازعاج الذي تسببه للأهالي.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، فى محافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي نعمان للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات وإدارات الهندسية وشئون البيئة وتحسين البيئة والكهرباء وغيرها من الإدارات المعنية.