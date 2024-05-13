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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم بورسعيد يكرم 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال

تكريم عمال تعليم
تكريم عمال تعليم بورسعيد

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال. 

وتأتي هذه الفاعلية من تنظيم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية وبحضور  طاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم و محمود بدوي مدير عام التعليم العام و سميرة وهبة مدير إدارة الموارد البشرية والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال

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وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح الأستاذ محمد المنزلاوى عضو إدارة مكتب وكيل الوزارة أحد المكرمين والذى توفاه الله منذ أيام قليلة قبل الاحتفالية، ثم عرض فيلما وثائقيا عن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العمال في مختلف قطاعات الدولة.

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وأثنى وكيل تعليم بورسعيد على جهود جميع العمال بقطاع التعليم، موجها لهم الشكر والتقدير على عطاءهم المستمر، لافتا إلى اهتمام الدولة بجميع فئات العمال من خلال المبادرات الرئاسية التي تهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالعامل في شتى المناحي.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد شهادات التقدير للعمال المحتفى بهم ومكافآت عينية عرفانا لجهدهم البارز وكفاحهم ودورهم الفعال وسط حضور قوي من أسرهم وقيادات التعليم بديوان المديرية، متمنيا لهم دوام التقدم والرقي.

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