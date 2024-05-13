كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال.

وتأتي هذه الفاعلية من تنظيم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية وبحضور طاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم و محمود بدوي مدير عام التعليم العام و سميرة وهبة مدير إدارة الموارد البشرية والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم 11 من العاملين بديوان المديرية احتفالا بعيد العمال 1000316276 1000316279 1000316282 1000316264 1000316288 1000316285 1000316267 1000316270 1000316273 1000316297 1000316294 1000316291 1000316300 1000316303 1000316306 1000316312 1000316315 1000316318 1000316324 1000316309

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح الأستاذ محمد المنزلاوى عضو إدارة مكتب وكيل الوزارة أحد المكرمين والذى توفاه الله منذ أيام قليلة قبل الاحتفالية، ثم عرض فيلما وثائقيا عن جهود الدولة للارتقاء بمستوى العمال في مختلف قطاعات الدولة.

وأثنى وكيل تعليم بورسعيد على جهود جميع العمال بقطاع التعليم، موجها لهم الشكر والتقدير على عطاءهم المستمر، لافتا إلى اهتمام الدولة بجميع فئات العمال من خلال المبادرات الرئاسية التي تهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالعامل في شتى المناحي.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد شهادات التقدير للعمال المحتفى بهم ومكافآت عينية عرفانا لجهدهم البارز وكفاحهم ودورهم الفعال وسط حضور قوي من أسرهم وقيادات التعليم بديوان المديرية، متمنيا لهم دوام التقدم والرقي.