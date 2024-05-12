محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي ببورفؤاد لمتابعة مدى انتظام تلقي طلبات التصالح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم "الأحد"، المركز التكنولوجي لديوان مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك بعد بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث رافقه خلال الزيارة اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده المركز، عددا من المواطنين و حرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز ، حيث أشاد المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

وأكد محافظ بورسعيد على انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها التي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

وأشار إلى أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

محافظ بورسعيد يتفقد " المركز التكنولوجي لمدينة بورفؤاد" لمتابعة سير وانتظام العم 1000316196 1000316204 1000316207 1000316234 1000316246 1000316243 1000316201 1000316240

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.