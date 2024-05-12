محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم ،أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ،تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،رافقه خلالها الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والعميد اسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير تشمل شارع العباس بن عبد المطلب بداية من شارع بن خلدون وصولاً حتى ميدان الأمل بطول 700 م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارع نور الإسلام بداية من شارع القدس الشريف وصولاً لميدان الأمل بطول 800 م.

و أوضح محافظ بورسعيد ان أعمال التطوير تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية 1000316140 1000316134 1000316143 1000316155 1000316125 1000316128 1000316164 1000316137 1000316146 1000316158 1000316152 1000316149 1000316161 1000316119 1000316122

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ، ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .