بورسعيد..متابعة أعمال تطوير علي بن أبي طالب وإنشاء "سوق حضاري حديث" بالمنطقة

استمرارا لخطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد ،
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير و توسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر و حتى شارع محمد سرحان .
وأشار محافظ بورسعيد الي أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد " .
ويأتي ذلك في إطار خطة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور .
وضمن الخطة الشاملة لتطوير المنطقة ، أشار اللواء عادل الغضبان ، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد ، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .