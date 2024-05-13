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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد..متابعة أعمال تطوير علي بن أبي طالب وإنشاء "سوق حضاري حديث" بالمنطقة

محافظ يورسعيد ..
محافظ يورسعيد .. رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل بمنطقة علي

استمرارا لخطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد ، 
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير و توسعة و رفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر  و حتى شارع محمد سرحان .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي ببورفؤاد لمتابعة مدى انتظام تلقي طلبات التصالح

وأشار محافظ بورسعيد الي  أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع  ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء  - منطقة تعمير بورسعيد " .

محافظ يورسعيد .. رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل بمنطقة علي بن أبي طالب

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ويأتي ذلك في إطار خطة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور  .

وضمن الخطة الشاملة لتطوير المنطقة ، أشار اللواء عادل الغضبان ، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد ، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

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