لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء والذي يدعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد، بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.



وفى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس جهاز تعمير سيناء، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذى يدعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة ، كما شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

ومن جانبه، توجه رئيس جهاز تعمير سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون فى المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد فى تطوير وتنمية محافظة بورسعيد، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.