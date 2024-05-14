يوسف الحسيني: الحراك الطلابي لدعم القضية الفلسطينية في العالم يدعو للفخر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحراك الطلابي لدعم القضية الفلسطينية في العالم غير مسبوق على الإطلاق ويدعو إلى الإعجاب الشديد والفخر.

وأضاف «يوسف الحسيني» خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الطلاب كتبوا لافتات على قاعات الجامعات لتذكرهم بالأحداث مثل «هند» التي تحولت الي رمز ودليل على بشاعة الاحتلال الصهيوني.

وأشار «يوسف الحسيني» إلى أن المجتمع الإسرائيلي متوحش محمل بالمرارة ، موضحا أن الجيل الحالي أستوعب حجم الكارثة الحالية، وهذا الجيل قرته على الفهم والفعل أكثر بكتير من الجيل الذي سبقه .