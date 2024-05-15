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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا مفاوضات تحت النار والاحتلال.. حماس: مصر بذلت جهودًا مشكورة للتوصل إلى اتفاق

صدى البلد

أكد محمود المرداوي القيادي في حركة حماس، أن مصر عملت على مدار شهور للتوصل لهدنة ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها للتوصل لاتفاق.

 

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وقال محمود المرداوي في تصريحات للقاهرة الإخبارية": "مصر لن تتعاون مع الاحتلال الذي يريد أن يسوق رواية غير موافقة للمنطلق وانقلب على الاتفاق".

 

وأضاف محمود المرداوي: "الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة، مضيفا: "مصر بذلت جهودًا مشكورة لكن تم إفشال الاتفاق من قبل الاحتلال".

 

وتابع محمود المرداوي:" الاحتلال يعتقد أنه من خلال الضغط العسكري سيرغم الفلسطينيين على الرضوخ".

 

وأكمل محمود المرداوي:"لا مفاوضات تحت النار والاحتلال، والشعب الفلسطيني يخوض حرب تحرير وهناك تضحيات يتم دفعها".

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