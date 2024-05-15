وصلة غزل .. أول رد من زوج أصالة على شائعة انفصالهما

وجّه فائق حسن زوج الفنانة أصالة ، وصلة من الغزل لزوجته وذلك بعد تداول الكثير عن أنباء انفصالهما خلال الأيام الماضية .

ونشر فائق حسن صورة تجمعه بزوجته الفنانة أصالة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات وياخذ من حنين بيوت الشام سحره لتكون الاسطورة ايقونة الشرق رسوله مشاعر الملايين من العشاق وليبدأ عصر أصالة وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح”.

واستكمل حديثه، قائلًا: “تتجدد كل يوم وتولد طفله في كل صباح لتثبت أن الحب هو سر الوجود شكرًا لأن صوتك هنا شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام أحبك زوجتي”.

وردت المطربة أصالة، على أنباء انفصالها عن زوجها فائق حسن، من خلال نشرها صورة لهما معا عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت أصالة "يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".

وكانت قد أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع؛ بسبب قرارها حذف صور زوجها فائق حسن وهو الأمر الذى فتح عددًا من التكهنات حول انفصالهما.

وبرغم من حذف أصالة صور زوجها إلا أنها مازالت تحتفظ بمتابعته على انستجرام.

وقد وجهت الفنانة أصالة رسالة الي الفنانة آمال ماهر ، وذلك عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .

وقالت أصالة “كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤولية كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه”.

وكانت الفنانة آمال بالفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية ، حيث قدمت عددًا من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين امثال أم كلثوم ووردة .