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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مشروع "مستقبل مصر" عمل عظيم للدولة يحق للمصريين الفخر به

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع نصب عينيه، منذ أن تولى المسؤولية، عدة أولويات للعمل الوطني والتنموي . مشيرة إلى أن سعادة المصريين كانت كبيرة بافتتاح الرئيس للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، الذي يقع على امتداد طريق محور "روض الفرج ــ الضبعة الجديدة"، ويمكن اعتباره مشروعا وطنيا عملاقا وطموحا، يحقق الكثير من الفوائد.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "مستقبل مصر"، أنه بعد أن تحملت الدولة كثيرا من الصعاب والتحديات فى سبيل تنفيذ مشروع ضخم وطموح كهذا، جاء تأكيد الرئيس مجددا أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، واضحا وقاطعا، خاصة فى ظل ما يتمتع به القطاع الخاص من معدلات أداء متقدمة، وكفاءة في الإدارة.

الاستخدام الأمثل للمياه

وأوضحت أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وقدراتها، مهدت الطريق بالفعل، وتصدت، وما زالت تتصدى، لمختلف التحديات التي تواجه مثل هذه المشروعات التنموية، ومن بينها، على سبيل المثال، الاستخدام الأمثل للمياه، وتطوير نظم الزراعة والري، واستخدام التقاوى والبذور المناسبة، وإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها في زراعة محاصيل مناسبة، فضلا عن شبكة الطرق الكبيرة التي تم إنشاؤها لخدمة جهود التنمية في مناطق هذا المشروع وغيره ولولا ما أنفقته الدولة على مشروعات البنية الأساسية والطرق والري وغير ذلك، لما أصبحت هذه المناطق مؤهلة للاستثمار على الإطلاق.
وأكدت صحيفة "الأهرام" أن ما قامت به الدولة في هذا المشروع وغيره، يعد عملا عظيما، ويحق لكل مصري أن يفخر به، ليس فقط لدوره المستقبلي في سد، ولو جزء بسيط من الفجوة الغذائية التي نعاني منها، ولكن أيضا لأن الإنجاز فيه كان هائلا.

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