السعودية.. التضخم يستقر عند 1.6% في شهر أبريل

أعلنت هيئة الإحصاء العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة العربية السعودية يستقر خلال شهر أبريل عند مستوى 1.6%، على أساس سنوي، دون تغيير يذكر عن المستوى المسجل في مارس.

وقالت هيئة الإحصاء العامة السعودية في تقرير لها، إن استقرار التضخم خلال أبريل، جاء تزامنا مع استمرار تباطؤ زيادة أسعار الأغذية والمشروبات التي بلغت الشهر الماضي 0.8% من 0.9% في مارس.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أن التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفع ليبلغ 1.8٪ في فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة الإحصاء السعودية، إحصاءات التجارة الدولية الدولة للممكلة العربية السعودية في تقريرها لشهر فبراير.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في التقرير، إن واردات السعودية ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير على أساس سنوي إلى 63 مليار ريال.

وأضافت هيئة الإحصاء، أنه ارتفعت أيضا الصادرات غير البترولية في فبراير 2024 بنسبة 4.4٪، لافتا إلى أن الصادرات السلعية الممكلة العربية السعودية بلغت 95 مليار ريال خلال شهر فبراير.