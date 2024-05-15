عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التضخم يستقر عند 1.6% في شهر أبريل

السعودية
السعودية

أعلنت هيئة الإحصاء العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة العربية السعودية يستقر خلال شهر أبريل عند مستوى 1.6%، على أساس سنوي، دون تغيير يذكر عن المستوى المسجل في مارس.

 

وقالت هيئة الإحصاء العامة السعودية في تقرير لها، إن استقرار التضخم خلال أبريل، جاء تزامنا مع استمرار تباطؤ زيادة أسعار الأغذية والمشروبات التي بلغت الشهر الماضي 0.8% من 0.9% في مارس.

 

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أن التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفع ليبلغ 1.8٪ في فبراير الماضي.

 

وفي وقت سابق، نشرت هيئة الإحصاء السعودية، إحصاءات التجارة الدولية الدولة للممكلة العربية السعودية في تقريرها لشهر فبراير.

 

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في التقرير، إن واردات السعودية ارتفعت بنسبة 12.3% في فبراير على أساس سنوي إلى 63 مليار ريال.

 

وأضافت هيئة الإحصاء، أنه ارتفعت أيضا الصادرات غير البترولية في فبراير 2024 بنسبة 4.4٪، لافتا إلى أن الصادرات السلعية الممكلة العربية السعودية بلغت 95 مليار ريال خلال شهر فبراير.

عاجل.. الاقتصاد السعودي ينكمش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول في 2024

جولدمان ساكس تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن الاقتصاد السعودي في 2040

السعودية التضخم التضخم في الممكلة العربية السعودية هيئة الإحصاء العامة السعودية الاحصاء السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في مصر

موضوعات متعلقة

عاجل.. الاقتصاد السعودي ينكمش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول في 2024

جولدمان ساكس تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن الاقتصاد السعودي في 2040

إجراء عاجل من ولي العهد لخدمة الاقتصاد السعودي

انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023 متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية

وزير المالية السعودي يحذر من مخاطر جيوسياسية تجعل وضع الاقتصاد العالمي صعبا

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة لأحد التجار: راجع أسعارك وفواتيرك كويس.. فيديو

صواريخ المقاومة الفلسطينية تضرب مستوطنة سديروت.. وصافرات الإنذار تدوي

مباحثات مصرية لمناقشة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين

945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات بالقطاع الخاص في 13 محافظة

هل ينجو عصام صاصا من قضية حادث السير| زوجته تفجر مفاجأة.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

ماذا يفعل عصير الفراولة للبشرة؟

ابتعد عنها فورا.. علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس

بيفتح النفس.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بطعم شهي

فيديو

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-