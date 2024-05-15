تعرف على مواعيد طرح الحلقات الجديدة من البيت بيتي 2

أعلنت منصة شاهد vip ، عن موعد طرح الحلقات السابعة والثامنة من مسلسل " البيت بيتي 2” ، والذي تمكن من تحقيق نجاح كبير .

من المقرر اذاعة الحلقات الجديدة من مسلسل البيت بيتي 2 ، الساعة الثانية عشر صباحا ، غدا ، الخميس .

"البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.