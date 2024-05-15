تعرف على خريطة الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب

قال الكاتب الصحفي حمادة خطاب، إن هناك نوعين من التشغيل التجريبي لمترو الأنفاق، الأول: بدون ركاب والثاني بالركاب، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي بالركاب ل الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أن المواطنين بدأوا اليوم التوافد على المحطات الجديدة من الساعة 5 صباحا، والأمر يعمل بسلاسة منذ صباح اليوم.

وتابع: “المحطات الجديدة فيها التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة”، لافتا إلى أنه تم العمل على الخط الثالث على أربعة مراحل وأخذ وقتا كبيرا".