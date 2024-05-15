توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة امتحانات الترم الثاني بجميع المدارس

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات

وفي بداية الاجتماع ثمن الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، دور المديريات والإدارات التعليمية فى ضبط سير امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل الجارية حاليا .

كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العملية الامتحانية ومواجهة بعض الظواهر السلبية.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها مراجعة دقيقة.

وعلى جانب آخر .. انتهت امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والاول والثاني الإعدادي بجميع مدارس محافظة القاهرة

تنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 ، امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس ، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ، وامتحان التربية الدينية .

استخدام تقنية الباركود لتأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات ، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

كما نبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكداً على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، و وجه الوزير بضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.