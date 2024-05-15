قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

من القاهرة للرياض إلى عمان .. كانت الجهود العربية حاضرة منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهود لوقف حرب راح ضحيتها أكثر من مائة وعشرة آلاف من الشهداء والمصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي .

قمة القاهرة للسلام

مصر.. "قلب العروبة النابض ومحركها " .. كانت من أوائل الدول التي تحركت لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث استضافت عاصمتها "قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر الماضي بهدف اتخاذ موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة، والتأكيد على الرفض التام للمحاولات الإسرائيلية الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وهو المخطط الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

العاصمة السعودية الرياض كانت محطة مهمة للعمل العربي المشترك، حيث استضافت المملكة "القمة العربية الإسلامية الطارئة" لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد حمل قادة الدول المشاركون في المؤتمر سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، كما دعوا إسرائيل إلى إنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع المحاصر كافة ، مشددين أيضا على رفضهم المحاولات الإسرائيلية لتهيجر سكان غزة .

اجتماعات أردنية

وإلى عمان.. كان الأردن شاهدا على المواقف العربية الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان حيث استضافت عاصمة المملكة الهاشمية ومدينة العقبة عدة اجتماعات بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل الأردني من أجل تنسيق التحركات والمواقف الخاصة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مجلس الأمن

وفي نيويورك / حيث مفاتح الأزمة وحلها/ .. كانت المواقف العربية حاضرة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي لفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة، حيث نجح مندوبو الخماسية العربية في تشكيل جبهة داخل المجلس للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على القطاع المكلوم .. تلك الجهود العربية نجحت في استصدار قرارات من مجلس الأمن تدعو إسرائيل لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية لصالح سكان القطاع المحاصرين.

جهود عربية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تحركات وجهود عربية دؤوبة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي لا يعرف للإنسانية معنى ولا للقانون طريقا .. تحركات داعمة لشعب صامد أمام الرصاص والسياسة والتحالفات .. معلنا للعالم أجمع تمسكه بالأرض وحلم إقامة دولته المستقلة.