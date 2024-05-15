عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

من القاهرة للرياض إلى عمان .. كانت الجهود العربية حاضرة منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جهود لوقف حرب راح ضحيتها أكثر من مائة وعشرة آلاف من الشهداء والمصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي .

قمة القاهرة للسلام

مصر.. "قلب العروبة النابض ومحركها " .. كانت من أوائل الدول التي تحركت لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث استضافت عاصمتها "قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر الماضي بهدف اتخاذ موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة، والتأكيد على الرفض التام للمحاولات الإسرائيلية الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وهو المخطط الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

العاصمة السعودية الرياض كانت محطة مهمة للعمل العربي المشترك، حيث استضافت المملكة "القمة العربية الإسلامية الطارئة" لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد حمل قادة الدول المشاركون في المؤتمر سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، كما دعوا إسرائيل إلى إنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع المحاصر كافة ، مشددين أيضا على رفضهم المحاولات الإسرائيلية لتهيجر سكان غزة .

اجتماعات أردنية

وإلى عمان.. كان الأردن شاهدا على المواقف العربية الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان حيث استضافت عاصمة المملكة الهاشمية ومدينة العقبة عدة اجتماعات بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل الأردني من أجل تنسيق التحركات والمواقف الخاصة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مجلس الأمن

وفي نيويورك / حيث مفاتح الأزمة وحلها/ .. كانت المواقف العربية حاضرة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي   لفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة، حيث نجح مندوبو الخماسية العربية في تشكيل جبهة داخل المجلس للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على القطاع المكلوم .. تلك الجهود العربية نجحت في استصدار قرارات من مجلس الأمن تدعو إسرائيل لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية لصالح سكان القطاع المحاصرين.

جهود عربية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تحركات وجهود عربية دؤوبة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي لا يعرف للإنسانية معنى ولا للقانون طريقا .. تحركات داعمة لشعب صامد أمام الرصاص والسياسة والتحالفات .. معلنا للعالم أجمع تمسكه بالأرض وحلم إقامة دولته المستقلة.

القمة العربية قطاع غزة غزة العدوان على قطاع غزة مجلس الأمن قمة القاهرة للسلام القمة العربية الإسلامية بالسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-