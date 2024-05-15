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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنظيم جولة إرشادية لمجموعة من ذوي القدرات والهمم في العاصمة الإدارية.. تفاصيل

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جولة إرشادية، وزيارة استكشافية هي الثالثة من نوعها لذوي القدرات والهمم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجهات الدولة ونتيجة توصيات احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي تم تنظيمها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور ذوي القدرات والهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة.

 

وفي هذا السياق صرح المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:" سعداء بتقديم هذه التجربة الفريدة للمرة الثالثة لذوي القدرات والهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا وأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة وحريصون على دعمهم وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم داخل المجتمع، ويؤكد ذلك حرص الشركة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودعم الشركة المستمر لذوي القدرات والهمم.

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وأضاف عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تحرص على دعم ذوي القدرات والهمم وتوفير بيئة اجتماعية متساوية وفرص تنمية داخل المجتمع تسمح للجميع بالمشاركة الفعالة والإسهام في بناء مستقبل واعد مع التأكيد على أن جميع مشروعات ومواقع العاصمة راعت عند انشائها تلبية كافة احتياجاتهم

 

وخلال الزيارة قام ابناؤنا من ذوي الهمم، بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي وساحة الشعب ومنطقة ساري العلم الذي يعد الأعلى ارتفاعاً في العالم مع مشاهدة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتعرف على وزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح.

 

ومن ناحية أخري أعرب ذوي الهمم عن سعادتهم بزيارة واستكشاف المزيد عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية، موجهين الشكر للقيادة السياسية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الزيارة.
 

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