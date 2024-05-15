آلي وطبنجات .. القبض على تاجر سلاح بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذاً من دائرة مركز شرطة ملوى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (بندقية آلية- طبنجة- 4 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.