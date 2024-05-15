لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن إعلان خطوبتها بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وقالت سلمى أبو ضيف : المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء الأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

وكانت علقت سلمى أبو ضيف عبر برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى عن الحب قائلة : لازم أحب الشخصية اللى هرتبط به قبل ما ارتبط به أو اعرفه.

وشاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأطلالة جديدة ولوك مختلف، بقصة غره قصيرة، واعتمدت على ميك اب جريء بألوان توابية.

وأعربت الفنانة سلمي أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” الذى شارك فى النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقالت سلمي أبو ضيف لبرنامج “et بالعربي”: أنها لم تستوعب النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” حتى الأن ولكنها سعيدة جدًا بالنجاح وبردود فعل الجمهور.

أضافت سلمي أبو ضيف قائلة: أن كل الأدوار التى جسدتها من قبل كانت بتعجب بالشخصية وكانت تجد صعوبة فى أنها تفرق بين شخصية والأخري ، وأنها كانت تتمني أنها تجسد دور فتاة شعبية.

وعن الإنتقادات التى واجهتها فى مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” ،قالت سلمي أبو ضيف أن الانتقادات جاءت بعد أولي حلقات المسلسل فقط كنوع من أنواع التقيم لكن ردود الأفعال كانت قوية وإيجابية.