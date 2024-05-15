محمد مرجان: لم أمانع خوض انتخابات الأهلي في ظل قائمة واحدة

صرح محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات بأنه ليس لديه مانع من خوض انتخابات فى ظل التواجد داخل قائمة قائلا: أتمنى الدخول فى قائمة كابتن محمود الخطيب حيث كنت من المحظوظين بالعمل ما كابتن حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق ولكن لا يوجد تفكير فى خوض انتخابات اتحاد الكرة.

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا “النادى الأهلى بيتى وتم إنتهاء عملى بشكل لائق داخل القلعة الحمراء حيث فى حال هناك مشاكل يتم حلها داخل الغرف المغلقة ولا يوجد حديث فى الإعلام وهناك بعض رؤساء الأندية الإنجليزية قام بالقدم إلى النادى الأهلى لتعليم الإدارة من كابتن حسن حمدى”.



وأشار محمد مرجان "لماذا لم نستفد من الثنائى هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم و حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ونستعين بهم لإعداد كوادر رياضية جديدة السنوات المقبلة وأتقدم بالشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز لعمل قانون الرياضة ".

وتابع محمد مرجان "لا بد من دعم الأندية الجماهيرية خلال المرحلة المقبلة رغم وجود أندية الشريكات ولكن الأهم الجماهير حيث هناك مشروع قومى بإنشاء أندية سيتى كلاب فى جميع المحافظات تهتم ببناء جيل جديد من جميع الألعاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف محمد مرجان "هناك أكبر بعثة مصرية للأولمبياد بتواجد 134 لاعبا وسوف نحقق العديد من الميداليات فى باريس عقب إعداد أبطال فى جميع الألعاب الفردية ".

وأختتم محمد مرجان حديثه " فريق الأهلى قادر على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجى التونسى وسعيد بتواجد كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة ومحمد الشناوى قائد الفريق عقب العودة من الإصابة والابتعاد عن الأجواء التى تسبق اللقاء والمدرب السويسرى كولر عبقرى لابد من الإحتفاظ بيه ".