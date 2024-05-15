عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مرجان: لم أمانع خوض انتخابات الأهلي في ظل قائمة واحدة

صدى البلد

صرح محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات بأنه ليس لديه مانع من خوض انتخابات فى ظل التواجد داخل قائمة قائلا: أتمنى الدخول فى قائمة كابتن محمود الخطيب حيث كنت من المحظوظين بالعمل ما كابتن حسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق ولكن لا يوجد تفكير فى خوض انتخابات اتحاد الكرة.

 

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا “النادى الأهلى بيتى وتم إنتهاء عملى بشكل لائق داخل القلعة الحمراء حيث فى حال هناك مشاكل يتم حلها داخل الغرف المغلقة ولا يوجد حديث فى الإعلام وهناك بعض رؤساء الأندية الإنجليزية قام بالقدم إلى النادى الأهلى لتعليم الإدارة من كابتن حسن حمدى”.  


وأشار محمد مرجان "لماذا لم نستفد من الثنائى هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم و حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ونستعين بهم لإعداد كوادر رياضية جديدة السنوات المقبلة وأتقدم بالشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز لعمل قانون الرياضة ".

 

وتابع محمد مرجان "لا بد من دعم الأندية الجماهيرية خلال المرحلة المقبلة رغم وجود أندية الشريكات ولكن الأهم الجماهير حيث هناك مشروع قومى بإنشاء أندية سيتى كلاب فى جميع المحافظات تهتم ببناء جيل جديد من جميع الألعاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".

 

وأضاف محمد مرجان "هناك أكبر بعثة مصرية للأولمبياد بتواجد 134 لاعبا وسوف نحقق العديد من الميداليات فى باريس عقب إعداد أبطال فى جميع الألعاب الفردية ".

 

وأختتم محمد مرجان حديثه " فريق الأهلى قادر على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجى التونسى وسعيد بتواجد كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة ومحمد الشناوى قائد الفريق عقب العودة من الإصابة والابتعاد عن الأجواء التى تسبق اللقاء والمدرب السويسرى كولر عبقرى لابد من الإحتفاظ بيه ".

الاتحاد الدولي اتحاد الكرة الأهلى النادي الأهلي انتخابات الاهلي انتخابات اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% من أعمالها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

8 أمراض قد تقودك إلى الفشل الكلوي.. تعرف عليها

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-