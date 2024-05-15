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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل التعليم أمام النواب: تعيين 14 ألف معلم.. وأجورهم مدرجة على المديريات

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، قائلا:" كم معلم تم تعيينهم وفقا لمسابقة ال30 ألف معلم في إطار توجيهات القيادة السياسية، وهل أجورهم مدرجة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

 

وأجاب أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، قائلا:" تم تعيين 14 الف معلم ضمن المسابقة، وأجورهم مدرجة على المديريات وليست على ديوان عام الوزارة، والأجور موجودة".


وتساءل ياسر عمر، هل هذا يعنى أن أجور المعلمين ستكون مدرجة على المديريات؟، ليجيب ممثل التربية والتعليم، قائلا:" نعم موجودة".

 

وانتقد وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ع.م تعيين ال30 الف معلم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، متسائلا هل سيتم تعيين 46 الف معلم العام المقبل؟

 

وعلق ممثل التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا:" الدولة ملزمة بتوفير الأجور فور استلام العمل".

النائب ياسر عمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب القيادة السياسية اجتماع لجنة الخطة والموازنة

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