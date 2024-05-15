تكريم محسن منصور من وزارة الشباب والرياضة

أعرب الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن سعادته لتكريمه من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وذلك في حفل ختام وإبداع مراكز شباب مصر علي مستوي الجمهورية، مشيدا بدور الوزير الهام والفعال في دعم وتمكين الشباب وتفعيل دورهم علي مستوي محافظات مصر بإعتبارهم قاطرة الأمل والمستقبل.

وأضاف : الحمد لله من قبل ومن بعد ، سعيد بتكريمي في وجود تلك الكوكبة الرائعة، وسعيد أيضا بتكريم زملائي.

وتوجه بالشكر للأستاذة نجوي نبيه وكيل وزارة الشباب والرياضة ولكل القائمين علي هذا الملتقى لتلك الدعوة الكريمة .

حضر الحفل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، كوكبة كبيرة من الفنانيين والإعلاميين .

وكشف الفنان محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركاته في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي بأعمال: (مسار إجباري، كوبرا، إمبراطورية ميم، بـ 100 راجل، عتبات البهجة، سر إلهي).

كما كشف الفنان محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أعماله الفنية وعروض مسرح الدولة في موسم عيد الفطر المبارك.

تحدث الفنان محسن منصور عن كواليس أعماله الفنية، لا سيما أدوار الشر التي تميز بها خلال مشواره الفني الطويل، وأدواره التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وقال محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا “صدى البلد”، إن الجمهور يكره فقط شر الشخصية التي يقدمها ولكن لا ينعكس هذا على الفنان نفسه، مشيرا إلى أن هناك نجوم كُثر لمعوا في أدوار الشر وأحبهم الجمهور مثل محمود المليجي وستيفان روستي.