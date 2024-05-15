عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متضررة من حريق ستديو الأهرام تصرخ في المحكمة: أنا سبعين سنة وكله راح

الحريق
الحريق

وصل، منذ قليل، المتضررون من حريق استديو الأهرم إلى محكمة جنح العمرانية، لحضور أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام.

وقالت سيدة سبعينية من المتضررين في حريق ستديو الأهرام أمام محكمة جنح العمرانية خلال نظر جلسة المتهمين في القضية، إن شقتها تفحمت بالكامل.

وأضافت السيدة باكية أنها تبلغ من العمر 70 عاما وفقدت كل شيء من أجهزة وملابس، وأنها تقيم بالشارع وليس لها مأوى ولا تعرف ماذا تفعل، وطلبت منها المحكمة الانتظار والصمت.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتضررين في حريق ستديو الأهرام تعديل القيد والوصف في القضية بإضافة أسماء المجني عليهم المتضررين من حريق العقار، والذين وصلت أعدادهم إلى قرابة 200 شخص بأكثر من 40 أسرة.

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

رجل أعمال سعودي يكشف تفاصيل مثيرة في جريمة شقةأكتوبر

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت 4 متهمين وهم مسئولي الكهرباء المسئولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية أن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب  التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

رجل أعمال سعودي يكشف تفاصيل مثيرة في جريمة شقةأكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير جاهز لـ الاحتفالات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته

إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

اشتغلت النهاردة| تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-