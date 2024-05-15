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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى تحقق 86 مليار جنيه مبيعات عقارية تعاقدية وحجوزات حتى مايو الجاري

صدى البلد

أعلنت مجموعة TMG القابضة عن تحقيق مبيعات قياسية بقيمة ٨٦ مليار جنيه مصري محجوزة حتى تاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٤، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق
تسر مجموعة طلعت مصطفى القابضة ("TMG Holding" أو "المجموعة") أن تعلن عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تعاقدية و حجوزات من خلال قطاع المبيعات بالمجموعة بلغت ٨٦ مليار جنيه مصرى بالمقارنة بمبلغ ٣٤ مليار جنيه مبيعات  تحققت فى نفس الفترة من العام السابق، ومحققة نسبة نمو غير مسبوقة بلغت  ١٥٣% تقريباً ، والجدير بالذكر أن تلك المبيعات تتضمن حوالي ١١٫٥ مليار جنيه خاصة بحجوزات المدينة المستدامة الجديدة، "بنان" الواقعة شرق الرياض، المملكة العربية السعودية، والتي تم تحقيقها عند الاطلاق الآولي للبيع خلال الثلاثة أيام الماضية.من خلال دعوة عملاء مختارين فقط للمشاركة في هذا الإطلاق الأولي مع تحديد موعد الإطلاق الرسمي لجميع العملاء في 15 مايو.


تعد أرقام المبيعات الاستثنائية التي تم تحقيقها خلال الفترة  شهادة قوية على قوة علامة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مدعومة بجودة استثنائية لمشاريعنا ومجتمعاتنا العمرانية، والتأثير القوى لتلك العلامة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، ونتيجة لتميز  وتفوق المجموعة فى أعمال الصيانة وإدارة المشروعات، وجودة البنية التحتية الممتازة، والثقة الكبيرة التي وضعها العملاء الجدد والحاليين في المجموعة.


هذا وقد بلغت مبيعات المشروعات العقارية الخاصة بالمجموعة متضمنة الحجوزات التى تمت في مشروع "بنان" مبلغًا مثيرًا للإعجاب بلغ قدره ٦١ مليار جنيه مصري حتى 14 مايو. سيتم الاعتراف بهذه المبيعات كإيرادات للمجموعة على مدى السنوات الخمس القادمة. بشكل ملحوظ، ستعزز الإيرادات المستقبلية من بنان الإيرادات الإجمالية لمجموعة TMG بشكل كبير، مما يعزز احتياطيات العملة الأجنبية للمجموعة ويوفر سيولة إضافية للتوزيعات النقدية المستقبلية أو إعادة الاستثمار في أصول عالية الجودة تولد دخلًا متكررًا. هذا المشروع لا يعد فقط بزيادة كبيرة في إيرادات المجموعة ولكنه أيضًا يؤسس مصدرًا جديدًا للدخل المتكرر طويل الأجل، مما يوفر قيمة مستمرة لمساهمي مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

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