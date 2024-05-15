رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب الصدرية: علاقة قوية بين أمراض القلب والتدخين

قالت الدكتورة جميلة نصر، رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب الصدرية، إن أسوأ اختراع عرفه التاريخ حتي الآن هو التدخين، مشيرة إلى أن هناك 9 مليون شخص فى العالم يموتون بسبب البيئة غير الصحية، التي من أهم أسبابها التدخين.

وأضافت الدكتورة جميلة نصر، رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب الصدرية، خلال حوارها ببرنامج “جو هيلثي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الدكتورة حنان الحسيني، أن هناك 19 مليون شخص فى العالم يموتون بسبب أمراض القلب، وأهم سببها هو التدخين، موضحة أن هناك علاقة قوية بين أمراض القلب والتدخين.

وتابعت الدكتورة جميلة نصر، رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب الصدرية، أن الجمعية الأوروبية وضعت معادلة صحية، وأولها لا للتدخين، والمشي 3 كيلو يوميا، وتناول قطع سلطة يوميا، ولا للسمنة ولا السكر، لافتة إلى أن كل تلك المعادلة تساوي معادلة الحياة.