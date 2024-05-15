السيطرة علي حريق نشب في مستشفى مصر الدولي بالدقي

نشب منذ قليل حريق في مستشفى مصر الدولي بمنطقة الدقي بالجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

البداية..

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق في الطابق الأخير من مستشفى مصر الدولي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة مدعومة بـ5 سيارات إطفاء.

وتبيّن نشوب حريق في الطابق الأخير، وقامت قوات الدفاع المدني بمحاصرة النيران لإخمادها ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.