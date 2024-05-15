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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مستشفى خاص ومخزن أدوية و تحرير 11 محضر بفاقوس والحسينية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات ، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في "عدم وجود تعاقد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة والصلبة ، عدم وجود تعاقد لمكافحة الحشرات والقوارض - نقص شديد في الإشتراطات البيئية -عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود سجل مخلفات خطرة – وجود تسريب في المخلفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخلفات وعدم التخلص الأمن منها –عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوىط ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 35 منشأة غذائية وصناعية

كما تم تحرير محضر جنح لمستشفى خاص بمركز فاقوس برقم (2813) جنح مركز فاقوس لسنة 2024 وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز فاقوس بأرقام (2927، 3265 ،3266 ،3267) جنح مركز فاقوس لسنة 2024 وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز الحسينية بأرقام (6318 ،6573 ،6574 ،6575، 6576، 6577) جنح الحسينية لسنة 2024.

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