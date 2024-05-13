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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 35 منشأة غذائية وصناعية

صدى البلد

قامت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على (35) منشأة غذائية وصناعية وحرفية واسفر التفتيش على تحرير 73 محضرا، وإعدام (3200) كجم مواد غذائية و(400) لتر عصائر وألبان وزيوت ، غير صالحة للإستخدام الأدمى.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل  للتفتيش على (35) منشأة (31منشأة غذائية -3 منشآت صناعية وحرفية – محطة تموين سيارات) بمركز الزقازيق وحىي أول وثان الزقازيق ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأسفر التفتيش عن تحرير (73) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام (3200) طن مواد غذائية (دقيق – جبن ابيض – شكولاتة – مخلل – مكرونة  – ملح – حليب – سمن – لحوم – خضروات – فاكهة – خبز – بهارات)غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام (400) لتر عصائر ومشروبات غازية وزيوت وخل  ،فضلاً عن غلق عدد (4) منشآت غذائية لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية بالإضافة عن إعطاء عدد (23) منشأة مهلة (15) يوم لتصحيح المخالفات.

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