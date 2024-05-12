التقي وكيل مديرية التموين.. محافظ الشرقية يؤكد ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات جشع التجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال لقائه عبد الكريم السيد إبراهيم عوض الله وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية الجديد بمكتبه بالديوان العام لتهنئته بمهام منصبه الجديد متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التموين بالشرقية.

من جانبه أوضح وكيل مديرية التموين أنه تم وضع خطو عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة ومتابعة مستودعات البوتاجاز والمخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة ووصول الدعم لمستحقيه.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 67 لسنه 2024 بندب "عبد الكريم السيد إبراهيم عوض الله" مساعد مدير مديرية التموين بالشرقية لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية من المستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية لمده عام.

وحضر اللقاء اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية.