خبير: انخفاض سعر الدولار مع استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تحدث أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد ، إن مصر كانت تعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص النقد الأجنبي الذي لا يكفي احتياجاتها، ولكن وصول نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيقلل من الفجوة التمويلية.

وأوضح أن سعر الدولار انخفض اليوم بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن وصول 14 مليار دولار إلى مصر من قيمة صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل كبير خلال الفترة الحالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وجود تدفقات من الأموال الساخنة دخلت الجهاز المصرفي.