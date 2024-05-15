عاطل يضع 23 مواطنا في أزمة على فيسبوك .. جريمة مثيرة

استولي عاطل علي الحسابات الخاصة لـ 23 مواطناً على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم ، تم ضبط المتهم ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قطاع الأمن العام قد تمكن بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطن على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول و5 شرائح هواتف المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع و3 محافظ إلكترونية ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.